Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 октября 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Грузовик рухнул со склона горы на Алтае, погибли два человека

Двое мужчин стали жертвами ДТП, которое произошло 13 октября в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

Смертельное опрокидывание грузовика в Горном Алтае.
Смертельное опрокидывание грузовика в Горном Алтае.
04.мвд.рф.

В полиции уточняют, что трагический инцидент произошел на территории Джазаторского сельского поселения на лесозаготовительном участке в урочище «Рыбинск».

По предварительным данным, 58-летний житель села Беляши, перевозивший дрова на автомобиле ЗИЛ-131, двигался по склону горы. В итоге он не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика.

«В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались пассажиры грузовика — жители села Беляши 1969 и 1984 года рождения. Оба мужчины находились в кабине автомобиля вместе с водителем», — указывают в правоохранительном ведомстве.

Смертельное опрокидывание грузовика в Горном Алтае.
Смертельное опрокидывание грузовика в Горном Алтае.
04.мвд.рф.

Водителя доставили в больницу, госпитализация ему не потребовалась. По факту ДТП проводится доследственная проверка.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость