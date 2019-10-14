Грузовик рухнул со склона горы на Алтае, погибли два человека

В полиции уточняют, что трагический инцидент произошел на территории Джазаторского сельского поселения на лесозаготовительном участке в урочище «Рыбинск».
По предварительным данным, 58-летний житель села Беляши, перевозивший дрова на автомобиле ЗИЛ-131, двигался по склону горы. В итоге он не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика.
«В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались пассажиры грузовика — жители села Беляши 1969 и 1984 года рождения. Оба мужчины находились в кабине автомобиля вместе с водителем», — указывают в правоохранительном ведомстве.
Водителя доставили в больницу, госпитализация ему не потребовалась. По факту ДТП проводится доследственная проверка.