Грузовик рухнул со склона горы на Алтае, погибли два человека

Двое мужчин стали жертвами ДТП, которое произошло 13 октября в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

В полиции уточняют, что трагический инцидент произошел на территории Джазаторского сельского поселения на лесозаготовительном участке в урочище «Рыбинск».

По предварительным данным, 58-летний житель села Беляши, перевозивший дрова на автомобиле ЗИЛ-131, двигался по склону горы. В итоге он не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика.

«В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались пассажиры грузовика — жители села Беляши 1969 и 1984 года рождения. Оба мужчины находились в кабине автомобиля вместе с водителем», — указывают в правоохранительном ведомстве.

Смертельное опрокидывание грузовика в Горном Алтае. 04.мвд.рф.

Водителя доставили в больницу, госпитализация ему не потребовалась. По факту ДТП проводится доследственная проверка.