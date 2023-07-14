14 июля
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Происшествия

Грузовик с туристами опрокинулся на Алтае

ДТП произошло в селе Элекмонар Чемальского района утром 14 июля, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.

Перевернутый грузовик.
Перевернутый грузовик.
t.me/mchs_04

Водитель грузовика потерял управление. Автомобиль опрокинулся в кювет и перевернулся.

В кузове в этот момент находилась неорганизованная группа туристов - всего 14 человек.

Прибывшие на место спасатели отключили у машины аккумулятор, предотвратив возгорание, и оказали психологическую помощь пострадавшим.

Двоим пассажирам потребовалась первая медицинская помощь - им зафиксировали шею воротником шанца.

Всего травмы получили семь человек, но шесть из них от госпитализации отказались. В больницу уехал один турист - транспортировать его помогли пожарные.

Погибших нет. Всего в помощи пострадавшим участвовали двое полицейских, три спасателя и четыре медика.

Ранее подросток на автомобиле слетел с дороги в Алтайском крае - три человека пострадали.

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