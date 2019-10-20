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Происшествия

Грузовик снес опору ЛЭП и оставил без тепла и света два поселка в Барнауле

20 октября в барнаульском поселке Лебяжье из-за ДТП часть жителей осталась без электро- и теплоснабжения. Под отключения также попали дома в поселке Центральном и на Опытной станции.

Грузовик снес опору ЛЭП
Грузовик снес опору ЛЭП
пресс-служба администрации Барнаула

Как сообщают в администрации Барнаула, также без электроснабжения оказались котельная, обслуживающая 23 частных и 6 многоквартирных домов, и водонапорная башня, от которой запитаны около 1 тыс. абонентов.

На месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы. Полностью устранить аварию планируется в ближайшее время.

МУП «Энергетик» запустило резервный генератор, насос котельной работает на циркуляции теплоносителя. По состоянию на 17:00 все абоненты водонапорной башни обеспечены водой.

«Барнаульский Водоканал» подключил генератор для водоснабжения домовладений.

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