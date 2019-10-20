Грузовик снес опору ЛЭП и оставил без тепла и света два поселка в Барнауле

Как сообщают в администрации Барнаула, также без электроснабжения оказались котельная, обслуживающая 23 частных и 6 многоквартирных домов, и водонапорная башня, от которой запитаны около 1 тыс. абонентов.
На месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы. Полностью устранить аварию планируется в ближайшее время.
МУП «Энергетик» запустило резервный генератор, насос котельной работает на циркуляции теплоносителя. По состоянию на 17:00 все абоненты водонапорной башни обеспечены водой.
«Барнаульский Водоканал» подключил генератор для водоснабжения домовладений.