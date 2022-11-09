Грузовой автомобиль сбил женщину с ребенком в Барнауле

Инцидент произошел утром 9 ноября на пересечении улиц Солнечная поляна и 280 лет Барнаула. Кадрами ДТП поделился очевидец.
В ролике видно, что женщина с маленьким ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу. Навстречу им ехал большой грузовой автомобиль.
Грузовик, не сбавляя скорость, проехал вперед и задел идущих женщину с ребенком. Удар был такой силы, что пострадавшие упали на землю. Водитель не остановился и уехал.
По информации «В курсе 22», женщина и ребенок остались живы. Им не потребовалась госпитализация.