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Происшествия

Грузовой автомобиль сбил женщину с ребенком в Барнауле

В Барнауле грузовой автомобиль сбил женщину с ребенком, когда они переходили улицу по пешеходному переходу. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «В курсе 22».

Насилие над детьми. Маленькая девочка.
Насилие над детьми. Маленькая девочка.
СС0

Инцидент произошел утром 9 ноября на пересечении улиц Солнечная поляна и 280 лет Барнаула. Кадрами ДТП поделился очевидец.

В ролике видно, что женщина с маленьким ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу. Навстречу им ехал большой грузовой автомобиль.

Грузовик, не сбавляя скорость, проехал вперед и задел идущих женщину с ребенком. Удар был такой силы, что пострадавшие упали на землю. Водитель не остановился и уехал.

По информации «В курсе 22», женщина и ребенок остались живы. Им не потребовалась госпитализация.

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