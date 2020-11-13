Грузовой лайнер аварийно сел в Новосибирке. Рейсы экстренно направляют в Барнаул

13 ноября днем грузовой Ан-124 «Руслан» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке в аэропорту Толмачево, пишет НГС. Из двигателя самолета пошел дым. Временно аэропорт не принимает рейсы, их направляют в Барнаул и другие аэропорты.

У самолета подломились передние шасси, из 3-го и 4-го двигателей пошел дым, лайнер выкатился за полосу на 200 (по некоторым данным 300) метров, рассказали очевидцы ЧП.

На месте происшествия работают экстренные службы аэропорта.

На борту находилось 14 человек, никто не пострадал.

АН-124. zapsib-sut.sledcom.ru

Деталь самолета чуть не ударила людей. После того как задымились двигатели у самолета, раздался хлопок и на склад одной из компаний упал обломок лопастей двигателя, рассказал очевидец.

Самолет принадлежит авиакомпании «Волга-Днепр». Там заявили, что разбираются в причинах произошедшего.

Известно, что лайнер направлялся в Вену.

Шесть самолетов, которые летели в Новосибирск, из-за ЧП направили в аэропорт Барнаула. Из них пять — от авиакомпании S7 и один «Авиатрафик» (Киргизия).

Некоторые рейсы также согласился принять аэропорт Кемерова.

По факту ЧП Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского СУТ СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).