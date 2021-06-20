Грузовой поезд протаранил выскочившую на пути машину с детьми в Алтайском крае, есть погибшие

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, ДТП случилось в 15:50 по местному времени на железнодорожном переезде на участке Зональный — Чемровка.
«Водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновение предотвратить не удалось», — уточняют обстоятельства трагедии в ЗСЖД.
Водитель автомобиля и пассажирка погибли на месте, двое детей госпитализированы.
Инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов.