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Происшествия

Грузовой поезд протаранил выскочившую на пути машину с детьми в Алтайском крае, есть погибшие

Трагедия произошла на железной дороге в Алтайском крае в воскресенье, 20 июня — грузовой поезд протаранил выехавший на пути автомобиль.

Рельсы, железная дорога.
Рельсы, железная дорога.
CC0

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, ДТП случилось в 15:50 по местному времени на железнодорожном переезде на участке Зональный — Чемровка.

«Водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновение предотвратить не удалось», — уточняют обстоятельства трагедии в ЗСЖД.

Водитель автомобиля и пассажирка погибли на месте, двое детей госпитализированы.

Инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов.

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