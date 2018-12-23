Губернатор Пермского края заявил, что горняков загоревшейся шахты не спасут

Максим Решетников пишет, что было сделано все возможное для вызволения 9 строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь: «Спасатели говорят, шансов нет. Искренне соболезную семьям и близким».
Спасателям нужно было преодолеть около 10 метров, сообщал источник портала, но им не удалось сделать этого из-за высокой температуры и сильного задымления. С самого начала ЧМ они не смогли установить связи с рабочими.
Информационный порта Соликамска vsolikamske.ru пишет, что следственные органы еще 22 декабря возбудили уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц.
По словам представителей «Уралкалий», задымление было связано с проведением строительных работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена, строительный мусор.