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Происшествия

Губернатор российского региона вступился за россиянина, задержанного за голую фотосессию

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский намерен попросить МИД РФ и посла России в ОАЭ оказать поддержку россиянину, задержанному за скандальную фотосессию в Дубае, сообщил он в сторис Instagram.

Объединенные Арабские Эмираты, г. Дубай.
Объединенные Арабские Эмираты, г. Дубай.
СС0

«В Дубае полиция задержала основателя нашей ивановской IT-компании Involta Алексея Концова. Его обвиняют в нарушении общественных норм и морали! Мы своих не бросаем! Попросил МИД РФ и посла России в ОАЭ оказать поддержку», — написал глава региона.

По некоторым данным, Алексей Концов не имеет никакого отношения к съемкам. Он просто снимал соседний номер и вдруг со своего балкона увидел обнаженных девушек. Парень решил поделиться видео со своими подписчиками.

Что произошло

Ранее полиция Дубая арестовала около 40 девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля.

Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы — балкон был со стеклянными перегородками.

Местная полиция после инцидента завела уголовное дело на участниц перфоманса. Нарушительницам грозит тюремный срок или штраф, пишет News.ru.

В соцсетях скандал с «обнаженкой» уже назвали шоу «Холостяк».

Пока полиция ОАЭ пыталась разобраться с происшествием, из страны сбежал один из организаторов съемки российский фотограф Александр Тен. Правоохранители считают, что именно он фотографировал обнаженных девушек в отеле. Предположительно, второй организатор, Алексей Концов сейчас находится под стражей.

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