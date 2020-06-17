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Происшествия

Гуляющий с котиком житель Алтая задержал напавшего на пенсионерку злодея

Прохожие в Новоалтайске общими усилиями смогли задержать мужчину, который выхватил у пенсионерки сумку, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Котенок. Цветов
Котенок. Цветов
СС0

64-летняя горожанка получила в банке пенсию и шла домой. На одной из улиц к ней подошел мужчина и попытался выхватить сумку.

Одна из прохожих, 40-летняя женщина, сразу же позвонила в полицию.

22-летний молодой человек, находившийся в тот момент на прогулке с котенком, догнал попытавшегося скрыться злоумышленника, задержал его и передал прибывшему экипажу Росгвардии.

«Грабеж пытался совершить житель Новоалтайска 1963 года рождения. По предварительной информации, пенсионерка, попытку ограбления которой предпринял подозреваемый, ему знакома, также ему было известно, что она возвращалась домой с деньгами», — добавили в полиции.

В сумке у женщины было 8 200 рублей.

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