Гвардейцы подняли затонувшую самодельную подводную лодку, напичканную кокаином

«Наркосубмарина» доставлена в порт города Альдан в Галисии, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на испанский телерадиоканал РТВЕ.

В порту лодку обыскали и нашли 152 упаковки кокаина общим весом в 3 тонны. Стоимость груза по ценам черного рынка оценивается примерно в 100 млн евро.

Задержаны два человека, находившиеся на борту подводного аппарата. Пока остается неясным, откуда лодка прибыла к испанским берегам — из Америки или из Африки. Подлодку обнаружили в автономном регионе Галисия на северо-западе страны.

Самодельные подлодки для перевозки наркотиков регулярно используют в Америке, но для Европы это крайне редкий случай, пишет bfm.ru.

В связи с этим власти Испании объявили о размещении средств выявления целей на море и в воздухе в городах Понтеведра и Корунья, а также усилили полицейские силы на побережье Атлантического океана.