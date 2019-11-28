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Происшествия

Гвардейцы подняли затонувшую самодельную подводную лодку, напичканную кокаином

Сотрудники Гражданской гвардии Испании и таможенной службы 27 ноября подняли затонувшую 24-го самодельную 20-метровую подводную лодку с грузом наркотиков.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

«Наркосубмарина» доставлена в порт города Альдан в Галисии, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на испанский телерадиоканал РТВЕ.

В порту лодку обыскали и нашли 152 упаковки кокаина общим весом в 3 тонны. Стоимость груза по ценам черного рынка оценивается примерно в 100 млн евро.

Задержаны два человека, находившиеся на борту подводного аппарата. Пока остается неясным, откуда лодка прибыла к испанским берегам — из Америки или из Африки. Подлодку обнаружили в автономном регионе Галисия на северо-западе страны.

Самодельные подлодки для перевозки наркотиков регулярно используют в Америке, но для Европы это крайне редкий случай, пишет bfm.ru.

В связи с этим власти Испании объявили о размещении средств выявления целей на море и в воздухе в городах Понтеведра и Корунья, а также усилили полицейские силы на побережье Атлантического океана.

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