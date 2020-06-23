Гвардейцы приехали ловить барнаульца за избиение и нашли у него коноплю

Жительницу Барнаула избил ее бывший парень. На поиски драчуна отправилась группа задержания вневедомственной охраны. Как оказалось, мужчине грозит еще одна статья.

Женщина объяснила сотрудникам Росгвардии, что к ней пришел бывший сожитель и попытался помириться, но она отказалась. Тогда мужчина стал ее избивать и убежал только после того, как пострадавшая позвонила в полицию.

Гвардейцы вскоре нашли подозреваемого по месту жительства. Во дворе дома они заметили побеги растущей конопли, а при более внимательном осмотре нашли уже готовую к употреблению «травку».

«Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы полиции изъяли найденные растения, общий вес которых составил более 2 килограммов», — сообщили в ведомстве.

По результатам экспертизы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере).