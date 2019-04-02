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Происшествия

Хабаровская начальница отделения «Почты России» обнаружила недостачу и сожгла здание

В Хабаровском крае полиция задержала начальницу сельского отделения «Почты России». 29-летнюю женщину подозревают в умышленном поджоге, говорится на сайте регионального управления МВД.

"Почта России".
"Почта России".
flickr.com/photos/alexyv

По данным ведомства, женщина хотела скрыть «недостачу товарно-материальных ценностей и денежных средств».

Причиненный поджигательницей ущерб оценили в два миллиона рублей. Сколько недостачи обнаружилось в отделении не уточняется.

В отношении сотрудницы почтового отделения избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в Барнауле осудили молодую заведующую одного из почтовых отделений. Женщина имела доступ к кассе и в течение 4 месяцев воровала деньги, в итоге набралась сумма более 400 тыс. рублей. Она нанесла ущерб Почте России в крупном размере.

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