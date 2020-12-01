Хакеры атаковали правительство Алтайского края

Сотрудники совместно с коллегами из региональных центров мониторинга компьютерных инцидентов ФСБ России выявили в 2020 году 15 случаев установки вредоносных программ на ресурсах оборонно-промышленного комплекса и 13 случаев несанкционированного доступа к информационным объектам органов государственной власти и управления.
ФСБ пресекла компьютерные атаки из подсетей трех омских коммерческих компаний на серверы правительства Алтайского края, ФНС России и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, пишет издание.
Более того, оперативники вычислили трех омских студентов, которые создавали, использовали и распространяли вредоносное программное обеспечение.
Один из них пытался взломать сервер правительства Омской области, но это не удалось.
Ранее на Алтае спецслужбы поймали хакера, который взламывал сайты чиновников.