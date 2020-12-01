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Происшествия

Хакеры атаковали правительство Алтайского края

Омские хакеры в 2020 году атаковали секретные серверы российских ведомств, пишет «Вечерний Омск» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Хакер.
Хакер.
unsplash.com

Сотрудники совместно с коллегами из региональных центров мониторинга компьютерных инцидентов ФСБ России выявили в 2020 году 15 случаев установки вредоносных программ на ресурсах оборонно-промышленного комплекса и 13 случаев несанкционированного доступа к информационным объектам органов государственной власти и управления.

ФСБ пресекла компьютерные атаки из подсетей трех омских коммерческих компаний на серверы правительства Алтайского края, ФНС России и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, пишет издание.

Более того, оперативники вычислили трех омских студентов, которые создавали, использовали и распространяли вредоносное программное обеспечение.

Один из них пытался взломать сервер правительства Омской области, но это не удалось.

Ранее на Алтае спецслужбы поймали хакера, который взламывал сайты чиновников.

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