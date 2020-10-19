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Происшествия

Хакеры из Страны утренней свежести атаковали предприятия российской оборонки

Компания Group-IB рассказала о деятельности хакеров из группы Kimsuky в Северной Корее.

Хакер.
Хакер.
unsplash.com

Сначала они атаковали южнокорейские объекты, а потом принялись за российские промышленные и оборонные предприятия.

Хакерская группировка Kimsuky из КНДР совершила несколько атак, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности. Их целью было получение конфиденциальной информации из аэрокосмических компаний.

Для этого они заваливали сотрудников вредоносными рассылками, в том числе и через соцсети.

Известно, что количество кибератак на ресурсы госкорпораций увеличилось с апреля по сентябрь, большинство из них оказались некачественными, пишет Газета.Ru.

Атаковали «Ростех». Дочка «Ростеха» «РТ-Информ», ответственная за кибербезопасность, никак не прокомментировала эти сообщения, пишет «МК».

Северную Корею зачастую называют Страной утренней свежести.

О группировке

Kimsuky также известна под названиями Velvet Chollima и Black Banshee, она занимается кибершпионажем. Атаковали производства артиллерийской техники и бронетехники в России, на Украине, в Словакии и Турции, используя мошеннические рассылки.

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