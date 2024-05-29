Пользователям СДЭКа следует подготовиться к росту числа спама и звонков от мошенников. Однако для большинства россиян это уже неудивительно.
Известно, что опасности финансовых потерь для клиентов сейчас нет, поскольку все банковские операции нужно подтверждать дополнительно с помощью sms-кода, звонка или пароля.
Гораздо большей проблемой могут стать проволочки с доставкой товаров. Через сервис многие заказывают самое необходимое, в том числе, лекарства.
Ранее стало известно, когда СДЭК возобновит выдачу посылок.
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