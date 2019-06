Хакеры взломали Twitter-аккаунт Дмитрия Медведева

Записи были размещены в ответ на пост посла республики Ирак в России Хайдара Мансур Хади, сообщает РИА Новости.

«Vk mho cucumber uovunpniophvoui», — говорилось в одном из сообщений.

Второй твит также содержал бессвязный набор слов: «Hop cc very very very hubby cheers cheers her very vav chi hi».

В пресс-службе кабмина сообщили, что аккаунт Медведева был взломан, пишет «МК».

«Действительно, был зафиксирован взлом страницы. Сейчас контроль над аккаунтом восстановлен», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас сообщения удалены.

Атаки

Это не первый случай атаки на аккаунты Медведева. 27 апреля 2013 года злоумышленникам удалось временно получить доступ к его учетной записи в сети «ВКонтакте», а 14 августа 2014 года взлому подвергся аккаунт премьера в Twitter, пишет bfm.ru. В обоих случаях контроль над учетными записями был оперативно восстановлен, а их последствия — несколько несанкционированных постов — устранены.