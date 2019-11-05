Хеллоуин по-алтайски: женщина разнесла дом и избила супруга в постели у его любовницы

В селе Элекмонар Чемальского района 31 октября женщина застала мужа в постели с подругой семьи. В ярости она устроила погром и до полусмерти избила мужчину, пишут «Новости Горного Алтая».

Супруги пили вместе с подругой семьи. Потом жена ушла по делам, а когда вернулась домой, то узнала от дочери, что глава семьи с собутыльницей ушел к ней домой.

Женщина поспешила к подруге и через окно увидела, как супруг предается любовным утехам с соперницей.

Законная жена разбила камнем окна, взяла топор, зашла в дом и начала крушить топором телевизор, электроприборы, холодильник и мебель. Потом она схватила плаху и нанесла ей изменнику не менее десяти ударов по голове и телу.

Мужчина получил многочисленные переломы и другие травмы.

Возбуждено уголовное дело.