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Происшествия

Хеллоуин по-алтайски: женщина разнесла дом и избила супруга в постели у его любовницы

В селе Элекмонар Чемальского района 31 октября женщина застала мужа в постели с подругой семьи. В ярости она устроила погром и до полусмерти избила мужчину, пишут «Новости Горного Алтая».

Секс. Женщина.
Секс. Женщина.
СС0

Супруги пили вместе с подругой семьи. Потом жена ушла по делам, а когда вернулась домой, то узнала от дочери, что глава семьи с собутыльницей ушел к ней домой.

Женщина поспешила к подруге и через окно увидела, как супруг предается любовным утехам с соперницей.

Законная жена разбила камнем окна, взяла топор, зашла в дом и начала крушить топором телевизор, электроприборы, холодильник и мебель. Потом она схватила плаху и нанесла ей изменнику не менее десяти ударов по голове и телу.

Мужчина получил многочисленные переломы и другие травмы.

Возбуждено уголовное дело.

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