Хитрая барнаульская кондукторша все-таки попалась на мелочи

В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении кондуктора одного из транспортных предприятий. Как сообщает краевая прокуратура, женщина придумала простую, но эффективную мошенническую схему.

Ловкая схема выглядела так. Кондукторша заранее узнавала, билеты с какими номерами будут ей выданы на маршрут. Она самостоятельно распечатывала поддельные билеты с теми же номерами, которые и выдавала пассажирам при оплате проезда. А наличные деньги отправляла в свой карман.

По данным из материалов дела, в общей сложности билетерша за три месяца присвоила себе около 116 тыс. рублей.

Уголовное дело по статье 160 (Присвоение или растрата) часть 1 передано в суд с обвинительным заключением.

Женщине по этой статье может грозить от штрафа до 120 тыс. рублей до тюремного срока на 2 года.