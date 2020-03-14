Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 марта 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Хитрая барнаульская кондукторша все-таки попалась на мелочи

В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении кондуктора одного из транспортных предприятий. Как сообщает краевая прокуратура, женщина придумала простую, но эффективную мошенническую схему.

Транспортная карта и "старые" билеты.
Транспортная карта и "старые" билеты.
altapress.ru

Ловкая схема выглядела так. Кондукторша заранее узнавала, билеты с какими номерами будут ей выданы на маршрут. Она самостоятельно распечатывала поддельные билеты с теми же номерами, которые и выдавала пассажирам при оплате проезда. А наличные деньги отправляла в свой карман.

По данным из материалов дела, в общей сложности билетерша за три месяца присвоила себе около 116 тыс. рублей.

Уголовное дело по статье 160 (Присвоение или растрата) часть 1 передано в суд с обвинительным заключением.

Женщине по этой статье может грозить от штрафа до 120 тыс. рублей до тюремного срока на 2 года.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость