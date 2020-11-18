Хлопок на судостроительном заводе: пострадали четверо, девушку в тяжелом состоянии увезли в реанимацию

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал в своем Instagram про «хлопок на судостроительном заводе с пострадавшими».

Инцидент произошел утром 18 ноября на судостроительном заводе в Благовещенске.

«При проведении лакокрасочных работ произошел хлопок <…> пострадавшая сейчас в реанимации», — рассказал Орлов.

По его информации, пострадали четыре человека: один отказался от госпитализации, двое — средней степени тяжести, молодая девушка — тяжелое состояние.

Орлов подчеркнул, что теперь уж точно необходимо провести тщательную проверку на заводе, тем более предпосылки уже были.

«Как такое оказалось возможно. Тем более, что за пять лет это второй случай. Это наше старейшее прославленное предприятие. И техника безопасности судостроителей, людей, кто выполняет сложные заказы, должна быть безупречна», — написал губернатор.

Как уточнили в правительстве Амурской области, в больнице три пациента — двое мужчин, которым 34 и 32 года, и 26-летняя девушка.

«Пациентка находится в наиболее тяжелом состоянии с 50% ожогов. Врачи борются за ее жизнь. У двух других зафиксированы ожоги разной степени локализации, мужчины находятся в состоянии средней степени тяжести», — сообщили власти.

Главврач медучреждения Евгений Тарасюк заверил, что все пострадавшие получают необходимое лечение, прогнозы врачей благоприятные.

Ранее в Барнауле от хлопка газа в многоэтажке повылетали стекла и пострадали три человека.