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Происшествия

«Ходим в зимней одежде». На Яровом вводят режим ЧС

Сегодня, 21 ноября, Виктор Томенко провёл экстренное заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором было принято решение ввести с 22 ноября режим ЧС в городе Яровое. Об этом губернатор сообщил в своем аккаунте в Instagram.

ТЭЦ Ярового.
ТЭЦ Ярового.
Instagram altai_government_open

На совещании признали неудовлетворительной работу ООО «ЯТЭК», которая обеспечивает яровчан теплом. Планы по поставкам угля и бесперебойной работе оборудования сорваны. Отметим, что ООО «ЯТЭК» — дочерняя компания собственника ТЭЦ.

Комиссия отстранила организацию от работы и передала теплоснабжение города муниципальному предприятию МУП «ЯТЭК». По словам Виктора Томенко, оно имеет все необходимые для этой работы разрешения, лицензии и компетенции. Это также позволит властям мобилизовать все необходимые краевые ресурсы для контроля над ситуацией.

«В нашем доме сейчас не просто холодно — очень холодно. Ходим в зимней одежде, а у нас очень тёплый дом, окна на юг. Говорят, что в городе работает следственный комитет и МВД — они замеряют температуру на выходе," - рассказывает Анна, жительница Ярового.

Режим ЧС введут в городе 22 ноября. Это решение губернатор назвал «жестким, непопулярным, но необходимым».

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