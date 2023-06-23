Хоккеист клуба «Витязь» Георгий Савин насмерть разбился, выпав из окна

Хоккеист подмосковного клуба «Витязь» Георгий Савин погиб, выпав из окна 18-го этажа многоквартирного дома в Рязани. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Олимпийском городке. 21-летний спортсмен жил в квартире, которую ему выдали как игроку команды МХЛ "Рязань-ВДВ". Вместе с ним проживала его девушка.

В момент трагедии девушка находилась дома. По информации источника, она была в душе, когда Савин выпал из окна. Он скончался на месте из-за несовместимых с жизнью травм.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Есть версия несчастного случая.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что у Савина были большие долги. Также хоккеист испытывал трудности с развитием карьеры.

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