Холодильник-убийца: британские полицейские нашли рефрижератор с 39 трупами. Версии

Ночью 23 октября в Великобритании обнаружили грузовик с телами 39 человек. На следующий день выяснилось, что все погибшие были гражданами Китая, сообщает телеканал ITV и BBC.

Тела 38 взрослых и одного подростка нашли в брошенной машине на территории одного из индустриальных парков в городе Грейс. Среди жертв — восемь женщин и 31 мужчина.

Контейнер прибыл из бельгийского порта Зебрюгге в порт на Темзе Пурфлит, предполагают британские полисмены. Дальше его перенаправили на другом грузовике, приехавшем из Северной Ирландии, в промзону. По данным BBC, сейчас полиция рассматривает версию, что машина могла приехать из Бельгии.

Контейнер грузовика был рефрижератором, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Ассоциации автоперевозчиков Великобритании. Следовательно, температура внутри блока могла держаться на уровне минус 25 градусов. Если люди перевозились таким образом, это могло «привести к их неминуемой гибели в короткие сроки». В контейнере нет света и туалета.

Задержан водитель

Водителя автомобиля задержали по подозрению в убийстве. Это 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон.

Болгарский след

В МИД Болгарии заявили, что грузовик зарегистрирован в их стране.

«Да, грузовик Scania действительно был зарегистрирован в Болгарии в городе Варна на компанию, принадлежащую гражданке Ирландии», — сообщило ведомство.

Как люди оказались в грузовике, куда они ехали и с какой целью — пока не известно, пищет polit.ru. Расследование продолжается.