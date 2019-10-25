Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 октября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Холодильник-убийца: британские полицейские нашли рефрижератор с 39 трупами. Версии

Ночью 23 октября в Великобритании обнаружили грузовик с телами 39 человек. На следующий день выяснилось, что все погибшие были гражданами Китая, сообщает телеканал ITV и BBC.

Великобритания.
Великобритания.
СС0

Тела 38 взрослых и одного подростка нашли в брошенной машине на территории одного из индустриальных парков в городе Грейс. Среди жертв — восемь женщин и 31 мужчина.

Контейнер прибыл из бельгийского порта Зебрюгге в порт на Темзе Пурфлит, предполагают британские полисмены. Дальше его перенаправили на другом грузовике, приехавшем из Северной Ирландии, в промзону. По данным BBC, сейчас полиция рассматривает версию, что машина могла приехать из Бельгии.

Контейнер грузовика был рефрижератором, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Ассоциации автоперевозчиков Великобритании. Следовательно, температура внутри блока могла держаться на уровне минус 25 градусов. Если люди перевозились таким образом, это могло «привести к их неминуемой гибели в короткие сроки». В контейнере нет света и туалета.

Задержан водитель

Водителя автомобиля задержали по подозрению в убийстве. Это 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон.

Болгарский след

В МИД Болгарии заявили, что грузовик зарегистрирован в их стране.

«Да, грузовик Scania действительно был зарегистрирован в Болгарии в городе Варна на компанию, принадлежащую гражданке Ирландии», — сообщило ведомство.

Как люди оказались в грузовике, куда они ехали и с какой целью — пока не известно, пищет polit.ru. Расследование продолжается.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость