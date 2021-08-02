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Происшествия

Honda раздавила пешехода о стену автомойки в Барнауле

Ночью 2 августа в Барнауле женщина за рулем Honda Torneo сбила двух человек. Один из них скончался на месте.

ДТП на ул. Эмилии Алексеевой.
ДТП на ул. Эмилии Алексеевой.
"Инцидент Барнаул"

Авария произошла около 04:45 на ул. Эмилии Алексеевой, 9, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Водитель, женщина 1994 года рождения, не имеющая права управления, при возникновении опасности для движения не приняла мер к снижению скорости и сбила двух пешеходов, которые находились на парковке.

Мужчина 1980 года рождения получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась. Второй пешеход, мужчина 1986 года рождения, от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда медиков.

Версии очевидцев

В сети обсуждают несколько версий произошедшего. По оной их них, якобы девушка отдыхала в одной компании с этими мужчинами, но в какой-то момент те начали драться и девушка решила их припугнуть.

«Села в автомобиль, но что-то пошло не так. Опыта вождения у нее не было», — рассказывает один из участников сообщества «Инцидент Барнаул».

По словам другого барнаульца, до смертельного ДТП двое мужчин и две женщины действительно распивали спиртное, «горланили на весь двор», а утром около 4 часов начали драться.

«Я шум услышал в окно выглянул, а погибший бьет одну из женщин прямо на дороге, потом остальные подбежали, разняли и уже мужики начали драться, били друг друга по голове бутылками», — пишет местный житель.

Как все было на самом деле — установят правоохранительные органы.

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