Хорист из алтайской филармонии попался на наркотиках

Житель Барнаула, которому прочили блестящую карьеру в хоре местной филармонии, попался на наркотиках, сообщает « МК на Алтае » со ссылкой на свои источники,

28-летнего певца задержали 29 августа с 12 граммами синтетических наркотиков.

Работник культуры собирался разложить их по укромным местам для будущих потребителей — сделать, так называемые, «закладки». По ст. 228 УК РФ, такая масса изъятого вещества считается крупным размером. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Для региона это не первый подобный случай с работниками культуры. За распространение осудили 27-летнюю барнаульскую скрипачку — победительницу и призера российских и международных музыкальных конкурсов. Ей дали шесть лет. Ранее в тюрьму за распространение марихуанны отправился трубач одной из барнаульских групп.