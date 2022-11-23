23 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Хостел с сотнями постояльцев охвачен огнем в Подмосковье

Пожар произошел в хостеле в деревне Дубровки в Солнечногорском районе Подмосковья. Пламя охватило всю кровлю. Внутри оказались сотни постояльцев. Об этом сообщает ТАСС.

Горит хостел в Подмосковье
Горит хостел в Подмосковье
Скриншот из YouTube

Сообщение о пожаре поступило в 09:22 мск 23 ноября, сообщает МЧС.

Горит кровля хостела площадью 1 тыс. кв. м. Огонь угрожает распространиться по всему зданию.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. На его тушение отправили 18 единиц техники и 61 человек.

Из хостела на данный момент эвакуировали 311 человек. Это 6 человек персонала и 305 постояльцев. По предварительным данным, пострадавших нет.

РИА Новости сообщают, что полное название хостела — «ХотелХот Шереметьево». Он принадлежит крупной сети мини-отелей в Москве, Московской области и Петербурге.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость