Хостел с сотнями постояльцев охвачен огнем в Подмосковье

Пожар произошел в хостеле в деревне Дубровки в Солнечногорском районе Подмосковья. Пламя охватило всю кровлю. Внутри оказались сотни постояльцев. Об этом сообщает ТАСС .

Сообщение о пожаре поступило в 09:22 мск 23 ноября, сообщает МЧС.

Горит кровля хостела площадью 1 тыс. кв. м. Огонь угрожает распространиться по всему зданию.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. На его тушение отправили 18 единиц техники и 61 человек.

Из хостела на данный момент эвакуировали 311 человек. Это 6 человек персонала и 305 постояльцев. По предварительным данным, пострадавших нет.

РИА Новости сообщают, что полное название хостела — «ХотелХот Шереметьево». Он принадлежит крупной сети мини-отелей в Москве, Московской области и Петербурге.