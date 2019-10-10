Хозпостройки полыхали в жилом секторе в Барнауле

«По адресу Малахова, 79 горели сарайки. На месте происшествия работали пожарные», — отмечает автор заметки.
В данный момент пожар потушен. О пострадавших не сообщается.
Хозяйственные постройки горели во дворах в Барнауле в районе улицы Малахова вечером в четверг, 10 октября, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».
«По адресу Малахова, 79 горели сарайки. На месте происшествия работали пожарные», — отмечает автор заметки.
В данный момент пожар потушен. О пострадавших не сообщается.
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