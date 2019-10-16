Хозяин дома изрезал и едва не убил своего молодого гостя в Алтайском крае

Обвинение в покушении на убийство предъявлено 52-летнему жителю Рубцовского района, который нанес несколько ножевых ранений своему гостю.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, веером 12 октября 26-летний потерпевший находился в гостях у обвиняемого. В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт по незначительному поводу.

В итоге злоумышленник взял кухонный нож и нанес своему гостю не менее трех ударов.

«Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что 26-летнему мужчине была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения», — уточняют в СКР.

Сейчас злоумышленник взят под стражу.