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Происшествия

Хозяин дома изрезал и едва не убил своего молодого гостя в Алтайском крае

Обвинение в покушении на убийство предъявлено 52-летнему жителю Рубцовского района, который нанес несколько ножевых ранений своему гостю.

Нож.
Нож.
СС0

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, веером 12 октября 26-летний потерпевший находился в гостях у обвиняемого. В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт по незначительному поводу.

В итоге злоумышленник взял кухонный нож и нанес своему гостю не менее трех ударов.

«Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что 26-летнему мужчине была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения», — уточняют в СКР.

Сейчас злоумышленник взят под стражу.

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