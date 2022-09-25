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Происшествия

Храм сгорел в коттеджном поселке Барнаула

В полночь на 25 сентября загорелся Храм Святых Кирилла и Мефодия в Сибирской долине. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

Храм сгорел в коттеджном поселке Барнаула
Храм сгорел в коттеджном поселке Барнаула
Барнаул 22

Сообщение о пожаре поступило в службу в 23:45.

Когда пожарные прибыли на место, здание уже полыхало — столпы огня вырывались из разрушенной крыши. Кровля частично обвалилась.

Огонь ликвидировали спустя 30 минут. Общая площадь пожара составила более 30 кв. м.

В храме повреждены пол, стены и перекрытия здания. Последствиями пожара поделились подписчики сообщества «Барнаул 22».

«Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования», — сообщили в ведомстве.

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