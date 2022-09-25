Храм сгорел в коттеджном поселке Барнаула

Сообщение о пожаре поступило в службу в 23:45.
Когда пожарные прибыли на место, здание уже полыхало — столпы огня вырывались из разрушенной крыши. Кровля частично обвалилась.
Огонь ликвидировали спустя 30 минут. Общая площадь пожара составила более 30 кв. м.
В храме повреждены пол, стены и перекрытия здания. Последствиями пожара поделились подписчики сообщества «Барнаул 22».
«Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования», — сообщили в ведомстве.