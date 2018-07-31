Хрен со свёклой от Путина: ФАС проверит рекламный ролик Bork с президентом

Ранее компания разместила фрагмент передачи с Владимиром Путиным, снятой в 2012 году. В старом ролике компания отметила присутствие своей продукции на кухне президента. На это обратило внимание издание «Проект».

«Федеральная антимонопольная служба проведет выяснение обстоятельств, и в случае выявления признаков нарушения, ведомство примет меры, предусмотренные законодательством», — говорится в сообщении.

Хрен со свёклой

20-секундное видео взято из выпуска программы НТВ «Центральное телевидение», который вышел в октябре 2012 года. В нём Путин беседует на кухне с ведущим Вадимом Такменёвым и угощает его фирменным коктейлем с хреном и свёклой (с 38 минуты ролика), пишет tjournal.ru.

Закон о рекламе и образ

Неизвестно, разрешил ли Путин использовать свой образ в рекламе компании. Но в любом случае ролик нарушает ФЗ «О рекламе», который запрещает указывать, что объект рекламы одобряется «должностными лицами».

Ведущий «Центрального телевидения» Вадим Такменёв рассказал, что «удивился сообщению» и заявил, что посмотрит ролик.

Если факт нарушения будет доказан, компании грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.