Читайте нас в соцсетях
1 августа 21°C
Происшествия
Происшествия
312

Хрен со свёклой от Путина: ФАС проверит рекламный ролик Bork с президентом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рекламный ролик с президентом РФ Владимиром Путиным, размещенный компанией Bork, сообщает RNS.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Ранее компания разместила фрагмент передачи с Владимиром Путиным, снятой в 2012 году. В старом ролике компания отметила присутствие своей продукции на кухне президента. На это обратило внимание издание «Проект».

«Федеральная антимонопольная служба проведет выяснение обстоятельств, и в случае выявления признаков нарушения, ведомство примет меры, предусмотренные законодательством», — говорится в сообщении.

Хрен со свёклой

20-секундное видео взято из выпуска программы НТВ «Центральное телевидение», который вышел в октябре 2012 года. В нём Путин беседует на кухне с ведущим Вадимом Такменёвым и угощает его фирменным коктейлем с хреном и свёклой (с 38 минуты ролика), пишет tjournal.ru.

Закон о рекламе и образ

Неизвестно, разрешил ли Путин использовать свой образ в рекламе компании. Но в любом случае ролик нарушает ФЗ «О рекламе», который запрещает указывать, что объект рекламы одобряется «должностными лицами».

Ведущий «Центрального телевидения» Вадим Такменёв рассказал, что «удивился сообщению» и заявил, что посмотрит ролик.

Если факт нарушения будет доказан, компании грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Новости
Вся лента
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA