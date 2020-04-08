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Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в аварию в свой день рождения

Известный художник Никас Сафронов попал в ДТП. Инцидент произошел на Тверской-Ямской улице в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выставка Никаса Сафронова в Барнауле.
Выставка Никаса Сафронова в Барнауле.
Анна Зайкова

Собеседник агентства уточнил, что на момент аварии Сафронов ехал в Porsche вместе с братом. «Они оба не пострадали», — заявил источник.

В столичной Госавтоинспекции, в свою очередь, рассказали, что ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома № 18 произошло в 01:40. Известно, что здесь столкнулись три машины.

В результате инцидента пострадали два человека. Уточняется, что это не пассажиры автомобиля Porsche.

Между тем следует отметить, что согласно данным из открытых источников, 8 апреля — день рождения Никаса Сафронова.

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