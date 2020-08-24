Хвостатый спасатель: кошка вытащила спящих хозяев из пожара

Ночью 23 августа спасателям поступило сообщение о возгорании частного дома в поселке Заречье города Биробиджана.
О помощи попросили сами пострадавшие. Жившая в этом доме женщина проснулась, когда услышала, что кошка просится на улицу и скребется в дверь. Она выпустила животное и увидела горящую веранду. После тут же разбудила своих сыновей и выбежала с ними на улицу.
К месту пожара прибыли 13 спасателей и две единицы техники.
Пламя стремительно распространялось по деревянным конструкциям, предполагалось, что оно может перейти на соседние дома. Однако спасатели этого не допустили, оперативно ликвидировав возгорание.
В результате пожара сгорела веранда и крыша жилого дома, пострадавших нет.
«По факту пожара проводится проверка. Причины возгорания и ущерб, нанесенный пламенем, устанавливаются», — добавили в сообщении.