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Происшествия

Хвостатый спасатель: кошка вытащила спящих хозяев из пожара

В Еврейской автономной области кошка спасла спящих хозяев от пожара, который начался ночью в деревянном доме. Об этом сообщили на сайте регионального главка МЧС России.

Кошка спасла спящих россиян от пожара.
Кошка спасла спящих россиян от пожара.
ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Ночью 23 августа спасателям поступило сообщение о возгорании частного дома в поселке Заречье города Биробиджана.

О помощи попросили сами пострадавшие. Жившая в этом доме женщина проснулась, когда услышала, что кошка просится на улицу и скребется в дверь. Она выпустила животное и увидела горящую веранду. После тут же разбудила своих сыновей и выбежала с ними на улицу.

К месту пожара прибыли 13 спасателей и две единицы техники.

Пламя стремительно распространялось по деревянным конструкциям, предполагалось, что оно может перейти на соседние дома. Однако спасатели этого не допустили, оперативно ликвидировав возгорание.

В результате пожара сгорела веранда и крыша жилого дома, пострадавших нет.

«По факту пожара проводится проверка. Причины возгорания и ущерб, нанесенный пламенем, устанавливаются», — добавили в сообщении.

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