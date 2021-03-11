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И рельсотрон «до кучи»: заведены новые дела на сибирских подростков, планировавших «взрыв здания ФСБ»

Следственный комитет возбудил новые уголовные дела в отношении трех подростков из Канска Красноярского края.

Интернет. Компьютер.
Интернет. Компьютер.
СС0.

Новые дела возбуждены по ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Ранее против них были возбуждены уголовные дела по факту прохождения обучения с целью осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и участия в террористическом сообществе (ч. 2. ст. 205.4 УК РФ), но накануне дело об участии в террористическом сообществе было прекращено, пишет «Росбалт».

Поводом для начала уголовного преследования стала переписка, где школьники обсуждали взрыв здания ФСБ, построенного в видеоигре Minecraft. За всеми фигурантами признано право на реабилитацию.

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С октября 2019 года по июнь прошлого подростки сами учились изготовлению взрывчатых веществ и отрабатывали их применение в безлюдных местах, а также расклеивали листовки с оправданием терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. Сейчас один из подростков находится в СИЗО, двое других остаются под домашним арестом.

Взрыв.
Взрыв.
pixabay.com.

Засекреченный свидетель и рельсотрон

В деле есть засекреченный свидетель, провоцировавший детей, а также свидетелем является внук бывшего мэра Надежды Качан, которая сама теперь признает, что дело подростков создано «на пустом месте», пишет Тайга.инфо.

В пресс-службе СК РФ изданию уточнили — 14-летние подростки обучались «сами».

Найдено ли у них какое-либо оружие в региональном управлении СК говорить не стали. На видео, распространенном СК РФ, были заметны обрывки упаковки антисептика гидроперит, который применяют для полоскания рта.

Из материалов дела стало известно, что подросткам, например, вменили обсуждение создания фантастического «рельсотрона».

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