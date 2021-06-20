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Происшествия

И все-таки это молния. Появилось видеоподтверждение «небесной природы» пожара в бийском трамвае

Видео, на котором запечатлен момент начала возгорания в бийском трамвае, появилось в социальных сетях.

Старый трамвай. Бийск.
Старый трамвай. Бийск.
transphoto.org. Фото: Максим222.

Напомним, инцидент в алтайском наукограде случился накануне во время грозы. Бийчане назвали две причины возгорания трамвая. По мнению одних очевидцев, в вагон ударила молния. По другой версии, во время движения оборвало контактную сеть и замкнуло — так как крыша была мокрая.

«И всё-таки молния. Бийский трамвай вчера загорелся под натиском стихии. В сети появилось видео момента попадания молнии в электротранспорт», — сообщили 20 июня в паблике «Барнаул 22».

Автор заметки утверждает, что молния ударила в провода прямо на трамваем, почел чего у вагона загорелась крыша в месте крепления штангового токоприемника.

Впрочем, в комментариях некоторые скептически отмечают: «Как раз молнии-то и не видно».

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