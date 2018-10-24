«Идеальное» общество: российский полярник порезал коллегу на антарктической станции «Беллинсгаузен»

Напавший с ножом на коллегу полярник Сергей Савицкий, пришел с повинной и сдался начальнику станции, сообщает « Интерфакс ».

Начальник полярной станции в Антарктиде является представителем государства и обладает полномочиями государственной власти.

ЧП произошло 9 октября в столовой полярной станции «Беллинсгаузен».

Полярники находились на станции более полугода. Не исключено, что нападение стало результатом нагнетания обстановки в условиях нахождения в ограниченном пространстве. Сейчас пострадавший находится в госпитале в Чили.

Как полагает следствие, Савицкий умышленно нанес другому полярнику ножевое ранение, пишет bfm.ru.

Савицкий заключен под домашний арест до 8 декабря, ему предъявлено обвинение в попытке убийства.

Идеальное общество

Антарктида , остров Беллинсгаузен. patriarchia.ru

В феврале 2016-го патриарх Кирилл заявил, что в Антарктиде обитает идеальное общество.

«Образом идеального общества» назвал жизнь на полярной станции Беллинсгаузен в Антарктиде Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Когда я узнал, как они друг другу помогают независимо от национальности, какой высокий уровень солидарности, отсутствие какой-то злобной и враждебной конкуренции, отсутствие оружия, всякой военной деятельности, всяких научных исследований, направленных на уничтожение другого человека — ведь это же образ идеального общества», — восхитился священнослужитель, подводя итоги завершающейся поездки в Антарктиду.

Во время поездки в Антарктиду предстоятель РПЦ совершил молебен в единственном русском православном храме Святой Троицы, возведенном под руководством барнаульских архитекторов.

«Беллинсгаузен» — советская, российская антарктическая станция на острове Ватерлоо (Кинг Джордж). Основана советской антарктической экспедицией 22 февраля 1968 года.