Игравший за новосибирскую команду известный волейболист попался на кокаине

«Павел Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил. Такое наказание предусмотрено за использование стимуляторов, не относящихся к особым субстанциям (S6a). В допинг-пробе спортсмена был обнаружен кокаин. Информация о нарушении официально обнародована», — заявил собеседник агентства.
32-летний Мороз выступал за новосибирский «Локомотив» в течение двух лет — с 2013 по 2015 год.
Он является серебряным призером чемпионата России (2013/14), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна — клубного чемпионата мира (2013). В его активе 22 матча за сборную России с 2012 по 2015 год.