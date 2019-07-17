Игравший за новосибирскую команду известный волейболист попался на кокаине

Бывший игрок новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» Павел Мороз дисквалифицирован на полтора года после того, как в его допинг-пробе нашли кокаин, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Павел Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил. Такое наказание предусмотрено за использование стимуляторов, не относящихся к особым субстанциям (S6a). В допинг-пробе спортсмена был обнаружен кокаин. Информация о нарушении официально обнародована», — заявил собеседник агентства.





32-летний Мороз выступал за новосибирский «Локомотив» в течение двух лет — с 2013 по 2015 год.

Он является серебряным призером чемпионата России (2013/14), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна — клубного чемпионата мира (2013). В его активе 22 матча за сборную России с 2012 по 2015 год.