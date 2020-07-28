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Игроки «Что? Где? Когда?» попросили отстранить от работы с детьми знатока интеллектуального казино

Игроки «Что? Где? Когда?» отправили в Международную ассоциацию клубов (МАК) открытое письмо, в котором попросили отстранить от работы с детьми игрока Михаила Скипского после обвинений в домогательствах.

"Что? Где? Когда?".
"Что? Где? Когда?".
открытые источники

Владивостокский, Лондонский, Нью-Йоркский, Бернский и Вильнюсский клубы, а также еще 50 игроков и команд спортивного «Что? Где? Когда?» попросили МАК провести «прозрачное расследование обвинений» в домогательствах к несовершеннолетним. <Письмо есть в распоряжении «Проекта».>

Участники интеллектуального клуба также просят отстранить Скипского от мероприятий под эгидой МАК, в которых принимают участие дети и подростки.

«Мы не готовы брать на себя ответственность за привлечение детей в организацию, в которой остаются без внимания множественные обвинения в домогательстве», — говорится в письме.

Михаил Скипский входит в комиссию МАК по работе с детьми и молодежью и возглавляет оргкомитет школьного чемпионата России по «Что? Где? Когда?».

Ранее журналистка The Bell Екатерина Аренина рассказала, что, когда ей было 15 лет, игрок клуба «Что? Где? Когда?» (ЧГК) Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой. В это время он вел географию в ее классе.

Екатерину поддержали другие бывшие ученицы Скипского, пишет polit.ru. Они рассказали, что преподаватель трогал их за интимные места.

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