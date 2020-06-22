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Происшествия

«Их опознали только по банковским картам». Две девушки из алтайского города погибли в пьяном ДТП

Утром 21 июня пьяный житель Камня-на-Оби (2000 года рождения), ехавший на автомобиле «Тойота-Виста», врезался в кирпичный забор в одном из сел Новосибирской области, его 19-летние пассажирки скончались на месте, а сам получил ушибы, сообщили «Каменские известия». Подробности трагедии стали известны новосибирским журналистам.

Смертельное ДТП в селе Усть-Алеус Ордынского района.
Смертельное ДТП в селе Усть-Алеус Ордынского района.
ВКонтакте - АСТ-54

ДТП произошло в Ордынском районе — в селе Усть-Алеус. Сидевшие сзади девушки (родились в 2000 и 2001 годах) погибли на месте. Водитель и пассажир с переднего сиденья получили ушибы и ссадины.

Неслись, снесли одну опору столба и врезались в забор вокруг жилого дома. А там забор со столбиками из кирпичей. Забор снесли, влетели в ограду. Машина вообще не подлежит ремонту. И представьте, какой удар был, одна девушка даже вылетела из салона. Жительница дома подумала, что землетрясение, — рассказала корреспонденту НГС знакомая одной из жительниц села.

Собеседница издания сказала, что девушек вообще не могли опознать — полицейские установили их личности по банковским картам.

Все пьяные были. Ребята сами с Камня-на-Оби. Тут у них дача в конце улицы. Пока родители спали, видать, напились и решили погонять, — добавила собеседница.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и у него не было прав.

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