Их пир длился недолго: ради шашлыка жители алтайского села пошли на преступление

Двое молодых мужчин из Сросток похитили корову с племенного завода, чтобы пожарить шашлыки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, житель села приехал на гужевой повозке домой к своему приятелю. Во время застолья 26-летний гость предложил другу украсть корову. Молодые люди на коне отправились на племенной завод.

Через дыру в сетке злоумышленники проникли на территорию фермы и прошли к телятнику. Там они забили корову, сначала отрезали заднюю часть, а оставшуюся прикрыли сеном. Вскоре погрузили в телегу и отвезли домой и вторую часть. После молодые люди содрали шкуру, разделали мясо, и утром пожарили шашлыки. Однако «их пир длился недолго», отметили в пресс-службе. Потому что на следующий день бийские полицейские задержали сельчан.

По словам потерпевшего, ущерб составил около 45 тысяч рублей. Сотрудники Следственного управления МУ МВД России «Бийское» завершили расследование уголовного дела. Подозреваемые свою вину признали и раскаялись в содеянном.