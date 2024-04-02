Иконы со взрывчаткой задержали на российской таможне

Известно, что партию везли через страны Европейского союза. Ее остановили в Псковской области.
Сотрудники ФСБ нашли в автомобиле коробки с 27 самодельными взрывными устройствами, которые спрятали в иконы. Также 70 килограмм взрывчатки повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.
Иконы изъяли.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через границу Российской Федерации взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору».
Одного подозреваемого уже задержали.
Всех организаторов и соучастников объявят в розыск.
Ранее российских военных пытались отравить тортом.
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