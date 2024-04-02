2 апреля
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Происшествия

Иконы со взрывчаткой задержали на российской таможне

Иконы со взрывчатым пытались провезти из Украины в Россию, сообщает ФСБ РФ.

Иконы со взрывчатым веществом.
Иконы со взрывчатым веществом.
Baza

Известно, что партию везли через страны Европейского союза. Ее остановили в Псковской области.

Сотрудники ФСБ нашли в автомобиле коробки с 27 самодельными взрывными устройствами, которые спрятали в иконы. Также 70 килограмм взрывчатки повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

Иконы изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через границу Российской Федерации взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору».

Одного подозреваемого уже задержали.

Всех организаторов и соучастников объявят в розыск.

Ранее российских военных пытались отравить тортом.

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