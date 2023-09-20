20 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Стали известны подробности об отравление барнаульцем воды для военнослужащих

Жителя Барнаула задержали из-за попытки отравить мобилизованных военнослужащих, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Стали известны подробности об отравление барнаульцем воды для военнослужащих.
Стали известны подробности об отравление барнаульцем воды для военнослужащих.
Открытые источники

Отмечается, что мужчина через интернет вышел на связь с украинцами и решил поддержать их войска.

В качестве доказательства он решил отравить воду для мобилизованных военнослужащих из России и снял все на камеру.

После этого отправил видео украинцам, которые задействованы в службе безопасности Украины для вербовки граждан России в целях организации диверсионно-террористических актов на территории страны.

Все успели пресечь сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

На данный момент возбужденно уголовное дело, мужчину заключили под стражу.

Напомним ранее мы сообщали, что житель Алтайского края отравил воду, которая предназначалась для российских военнослужащих.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость