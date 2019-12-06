Индийской артистке во время танца на свадьбе выстрелили в лицо

Индийская артистка отказалась танцевать на свадьбе, за это девушке выстрелили в лицо, сообщает BBC News .

Пуля попала девушке в челюсть. Танцовщицу госпитализировали.

Видео с моментом стрельбы разлетелось по местным соцсетям.

По какой причине исполнительница прервала танец, не сообщается.

Стрелок скрылся, но полиция уже выяснила, где он находится, и пообещала скорое задержание.

Замуж дочку отдавал глава сельской общины, но мог ли стрелять кто-то из его родственников, недовольный поведением танцовщицы, — неизвестно.

Свадебное насилие

В некоторых частях страны распространено свадебное насилие. Это связано с тем, что многие гости приходят на праздник с огнестрельным оружием в надежде пострелять в воздух в честь молодоженов, пишет «Росбалт». Так, в 2016 году при сходных обстоятельствах была застрелена беременная танцовщица.