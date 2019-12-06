Индийской артистке во время танца на свадьбе выстрелили в лицо

Пуля попала девушке в челюсть. Танцовщицу госпитализировали.
Видео с моментом стрельбы разлетелось по местным соцсетям.
तो एक डांसर को केवल इसलिये गोली मार दी जाएगी क्योंकि वो ग्राम प्रधान (सरपंच) की बेटी की शादी में नाचते हुए रुक गई?— KARAN THAPAR DESI (@DesiStupides) 6 декабря 2019 г.
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По какой причине исполнительница прервала танец, не сообщается.
Стрелок скрылся, но полиция уже выяснила, где он находится, и пообещала скорое задержание.
Замуж дочку отдавал глава сельской общины, но мог ли стрелять кто-то из его родственников, недовольный поведением танцовщицы, — неизвестно.
Свадебное насилие
В некоторых частях страны распространено свадебное насилие. Это связано с тем, что многие гости приходят на праздник с огнестрельным оружием в надежде пострелять в воздух в честь молодоженов, пишет «Росбалт». Так, в 2016 году при сходных обстоятельствах была застрелена беременная танцовщица.
Pregnant dancer shot during wedding in India, family claims foul play: https://t.co/sxU4U1dpXh pic.twitter.com/IxxLoMqYcy— Women in the World (@WomenintheWorld) 6 декабря 2016 г.