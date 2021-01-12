Индийцы с покойником атаковали банк, чтобы получить деньги на кремацию

Тело одинокого индийского сельскохозяйственного рабочего было доставлено в отделение банка его соседями, чтобы добиться согласия на получение средств для его кремации, сообщает L’essentiel .

Мужчина скончался в одиночестве после продолжительной болезни. Через несколько часов его тело обнаружили соседи.

Поселяне тщательно обыскали дом в надежде найти ценные вещи, которые можно было бы продать для оплаты похорон, когда наконец обнаружили банковскую сберегательную книжку на сумму около 1600 долларов.

Они принесли сберкнижку и покойного в отделение банка, которое они осаждали до тех пор, пока управляющий не согласился высвободить средства для оплаты кремации, пишет bfm.ru.

Директор Canara Bank Санджив Кумар сказал, что чрезвычайная ситуация вызвала панику: «Это было что-то новое. Через час я дал им деньги (135 долларов), и они наконец уехали с телом к ​​месту кремации».