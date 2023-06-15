Информация о ранении Героя России Адама Делимханова оказалась ложной

Сообщение украинских СМИ о ранении и гибели депутата Госдумы и Героя России Адама Делимханова оказалось ложным. Его опроверг глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, заявляют "Ведомости".

В качестве доказательства Кадыров опубликовал фотографию, на которой он изображен вместе с Делимхановым.

На фото также председатель парламента Чечни Магомед Даудов и министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По информации Кадырова, они обсуждают «нынешнее положение, перераспределение сил и средств наших подразделений».

Глава Чечни заявил, что изначально знал о том, что Делимханов жив, но решил вывести украинские СМИ на чистую воду. Кадыров написал пост, в котором потребовал от украинской разведки предоставить информацию о месте удара, чтобы он смог найти Делимханова.

По информации "Ведомостей", первым из российских СМИ о ложном ранении Героя России сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты. Позже телеканал отредактировал сообщение.