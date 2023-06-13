Капитан одного из танкеров, столкнувшихся на реке в Сибири, находился в состоянии алкогольного опьянения

А судном управлял помощник капитана.
В районе, где произошло столкновение судов, введен режим ЧС. Предварительной причиной произошедшего является нарушение правил судовождения, указывает Lenta.ru.
В результате столкновения танкер «Ерофей Хабаров» получил повреждение одной из емкостей, в которой находилось 138 тонн бензина.
Топливо начало выливаться в реку. Экипаж оперативно приступил к перекачке бензина в неповрежденную емкость. Также речники установили вокруг судна боновое ограждение, использовали 300 кг сорбента, сообщает "Интерфакс".
Что произошло
Накануне в районе поселка Алексеевск столкнулись танкер ТР-901, находившийся на ремонте в порту поселка, и танкер ТР-900 "Ерофей Хабаровск", перевозивший 832 тонны бензина.