Капитан одного из танкеров, столкнувшихся на реке в Сибири, находился в состоянии алкогольного опьянения

Капитан одного из двух танкеров, которые столкнулись на Лене в Иркутской области, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба областного правительства.

А судном управлял помощник капитана.

В районе, где произошло столкновение судов, введен режим ЧС. Предварительной причиной произошедшего является нарушение правил судовождения, указывает Lenta.ru.

В результате столкновения танкер «Ерофей Хабаров» получил повреждение одной из емкостей, в которой находилось 138 тонн бензина.

Топливо начало выливаться в реку. Экипаж оперативно приступил к перекачке бензина в неповрежденную емкость. Также речники установили вокруг судна боновое ограждение, использовали 300 кг сорбента, сообщает "Интерфакс".

Что произошло

Накануне в районе поселка Алексеевск столкнулись танкер ТР-901, находившийся на ремонте в порту поселка, и танкер ТР-900 "Ерофей Хабаровск", перевозивший 832 тонны бензина.