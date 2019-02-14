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Происшествия

Информация о тяжелой болезни девушки, которая упала с трапа в Барнауле, оказалась фейком

Информация о том, что одна из пострадавших при падении с трапа в Барнауле Дарья Ермолаева тяжело больна, оказалась фейком. В интервью Life девушка рассказала, что собиралась улететь отдыхать.

Трапы.
Трапы.
Анна Зайкова

Телеграм-канал Mash распространил информацию, что Дарья и ее муж летели на консультацию в клинику Москвы, у нее серьезное заболевание.

«Но трап самолёта обвалился. Даша упала, сломала рёбра и кости таза. Сейчас ей придётся потратить два месяца на другое лечение. Столько времени у неё нет», — сообщил анонимный автор канала.

По словам Дарьи, она упала одной из первых, и сверху на нее упали другие пассажиры. Она получила переломы двух ребер и тазобедренного сустава.

Напомним, 12 февраля в барнаульском аэропорту во время посадки пассажиров на самолет «Уральских авиалиний» рейса Барнаул — Москва произошло обрушение верхней площадки автотрапа. Из-за этого несколько пассажиров получили травмы. Трех человек госпитализировали в травматологические отделения больницы для дальнейшего наблюдения и лечения.

Altapress.ru писал, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

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