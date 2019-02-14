Информация о тяжелой болезни девушки, которая упала с трапа в Барнауле, оказалась фейком

Телеграм-канал Mash распространил информацию, что Дарья и ее муж летели на консультацию в клинику Москвы, у нее серьезное заболевание.
«Но трап самолёта обвалился. Даша упала, сломала рёбра и кости таза. Сейчас ей придётся потратить два месяца на другое лечение. Столько времени у неё нет», — сообщил анонимный автор канала.
По словам Дарьи, она упала одной из первых, и сверху на нее упали другие пассажиры. Она получила переломы двух ребер и тазобедренного сустава.
Напомним, 12 февраля в барнаульском аэропорту во время посадки пассажиров на самолет «Уральских авиалиний» рейса Барнаул — Москва произошло обрушение верхней площадки автотрапа. Из-за этого несколько пассажиров получили травмы. Трех человек госпитализировали в травматологические отделения больницы для дальнейшего наблюдения и лечения.
Altapress.ru писал, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.