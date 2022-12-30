30 декабря
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Происшествия

Инкассатор выронил по пути к служебному автомобилю котомку с деньгами

Пакет с купюрами выпал из рук одного из инкассаторов, который нес сразу 11 таких котомок.

Кредит, деньги.
Кредит, деньги.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Это случилось в Красноярске.

Инкассатор вышел из офисного здания и пошел к машине. После этого водитель при развороте спецтранспорта не заметил оброненный пакет и наехал на него колесом, пишет Газета.Ru.

Заметив пропажу сумки с 570 тыс. рублей, инкассаторы пытались самостоятельно найти сумку. Но позже обратились в полицию.

Правоохранители нашли котомку — оналежала возле мусорных баков. Пакет с крупной суммой возвращен инкассаторской службе.

Ведется разбирательство.

Ранее инкассаторский автомобиль перевернулся в Барнауле.

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