Инкассатор выронил по пути к служебному автомобилю котомку с деньгами

Это случилось в Красноярске.
Инкассатор вышел из офисного здания и пошел к машине. После этого водитель при развороте спецтранспорта не заметил оброненный пакет и наехал на него колесом, пишет Газета.Ru.
Заметив пропажу сумки с 570 тыс. рублей, инкассаторы пытались самостоятельно найти сумку. Но позже обратились в полицию.
Правоохранители нашли котомку — оналежала возле мусорных баков. Пакет с крупной суммой возвращен инкассаторской службе.
Ведется разбирательство.
Ранее инкассаторский автомобиль перевернулся в Барнауле.
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