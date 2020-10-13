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13 октября
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Российские банкиры рассказали, как дезинфицируют наличку и банкоматы

Крупнейшие банки России с марта начали масштабную дезинфекцию всех наличных денег, банкоматов, отделений и инкассаторских машин.

Кредит, деньги.
Кредит, деньги.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Купюры не только обрабатывают специальными составами, но и запирают на карантин.

Таким образом банки в России следуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая выпустила призыв к финансовым учреждениям во всем мире усилить меры по борьбе с коронавирусом и очищать банкноты.

Поводом для беспокойства было названо то, что коронавирус на бумажных купюрах может сохраняться до месяца, пишет РИА Новости.

В Сбербанке заверили, что не только обрабатывают сами купюры, но затем применяют бактерицидные рециркуляторы, чтобы обеззаразить помещение, где очищались деньги.

Всем сотрудникам банка, а также инкассаторам измеряют температуру тела при входе в помещение и выходе из него. Антисептиками обрабатываются отделения Сбербанка, а также инкассаторские машины.

В Райффайзенбанке банкоматы обрабатываются каждые два часа, пишет News.ru. С такой же периодичностью ведется обработка всех поверхностей, включая дверные ручки.

Абсолют Банк направляет банкноты на карантин, помещая их в спецраствор на 24 часа или более. Обработке также подвергаются лотки для денег.

В «Ренессанс кредите» деньги находятся на карантине до трех дней. Другие кредитные организации применяют кварцевание. В Газпромбанке рассказали, что разработали меры профилактики самостоятельно.

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