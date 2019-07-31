Иномарка сбила 12-летнего мальчика в Барнауле

30 июля днем в Барнауле Datsun on-DO сбил мальчика, которой переезжал дорогу на велосипеде по «зебре», рассказали в краевой Госавтоинспекции. Ребенка госпитализировали.

ДТП произошло в 13:00 на ул. Транзитная, 1. За рулем седана был мужчина 1977 года рождения. Мальчик двигался через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок получил телесные повреждения, его госпитализировали в городскую больницу № 1.

По данному проводится проверка.

Накануне сотрудники ГИББД посетили торговые точки, где продают велосипеды и самокаты, и поговорили с менеджерами и директорами организаций. Теперь в магазинах покупателям будут подробно объяснять правила безопасности и вручать памятки.

Полицейские провели опрос, который показал, что правила знают все участники дорожного движения, но либо не хотят соблюдать, торопятся и забывают.