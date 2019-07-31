Иномарка сбила 12-летнего мальчика в Барнауле

ДТП произошло в 13:00 на ул. Транзитная, 1. За рулем седана был мужчина 1977 года рождения. Мальчик двигался через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребенок получил телесные повреждения, его госпитализировали в городскую больницу № 1.
По данному проводится проверка.
Накануне сотрудники ГИББД посетили торговые точки, где продают велосипеды и самокаты, и поговорили с менеджерами и директорами организаций. Теперь в магазинах покупателям будут подробно объяснять правила безопасности и вручать памятки.
Полицейские провели опрос, который показал, что правила знают все участники дорожного движения, но либо не хотят соблюдать, торопятся и забывают.
Переезжать дорогу на велосипеде нельзя, необходимо убедится, что все автомобили остановились, уступают дорогу, и уже после этого пешком пересечь проезжую часть.
Водители же, приближаясь к пешеходному переходу, должны быть особо внимательны и заранее снижать скорость.