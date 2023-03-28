28 марта
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Происшествия

Иномарка сбила семилетнего ребенка в Барнауле. Разыскивают водителя

Автомобиль предположительно марки «Тойоты Платц» наехал на семилетнего мальчика и скрылся с места ДТП 27 марта около 13:00, сообщает «В Курсе 22».

Автомобиль после ДТП.
Автомобиль после ДТП.
unsplash.com

Инцидент произошел на ул. Чайковского 16А. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в момент, когда из-за поворота появилась машина.

Ребенку оказали медицинскую помощь.

В настоящее время ищут скрывшийся автомобиль. Известно, что за рулем был мужчина в куртке красного цвета.

Очевидцев и граждан, располагающих информацией по этому происшествию, просят сообщить об этом в ГИБДД по телефонам: 393−605, 393−554, 391−090 либо обратится по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.

Ранее в Барнауле водитель легковушки сбил пешехода. Информации о здоровье и состоянии пешехода не сообщалось, однако очевидцы утверждают, что это не первая подобная авария из-за отсутствия светофора.

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