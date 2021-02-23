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Происшествия

Иномарку разорвало пополам на трассе под Новосибирском

В Новосибирской области на трассе Р 255 недалеко от Болотного столкнулись фура Scania и легковой автомобиль, сообщили очевидцы в группе «АСТ 54».

ДТП под Новосибирском.
ДТП под Новосибирском.
https://vk.com/act54

Легковой автомобиль от удара разорвало пополам, одна из частей слетела в кювет.

Свидетели сообщают, что в аварии погибли несколько человек, находившихся в легковом автомобиле.

Подробности ДТП еще выясняются.

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