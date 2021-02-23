Иномарку разорвало пополам на трассе под Новосибирском

В Новосибирской области на трассе Р 255 недалеко от Болотного столкнулись фура Scania и легковой автомобиль, сообщили очевидцы в группе « АСТ 54 ».

Легковой автомобиль от удара разорвало пополам, одна из частей слетела в кювет.

Свидетели сообщают, что в аварии погибли несколько человек, находившихся в легковом автомобиле.

Подробности ДТП еще выясняются.