Иномарку разорвало пополам на трассе под Новосибирском

Легковой автомобиль от удара разорвало пополам, одна из частей слетела в кювет.
Свидетели сообщают, что в аварии погибли несколько человек, находившихся в легковом автомобиле.
Подробности ДТП еще выясняются.
В Новосибирской области на трассе Р 255 недалеко от Болотного столкнулись фура Scania и легковой автомобиль, сообщили очевидцы в группе «АСТ 54».
Легковой автомобиль от удара разорвало пополам, одна из частей слетела в кювет.
Свидетели сообщают, что в аварии погибли несколько человек, находившихся в легковом автомобиле.
Подробности ДТП еще выясняются.
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